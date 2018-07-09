KKTC'de Din Kültürü Dersi Eylemi

KKTC Başbakanlık binası önünde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu ders olması için eylem yapıldı.

KKTC Çağdaş Eğitim Platformu KKTC Başbakanlık binası önünde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu ders haline getirilmesi için eylem yaptı. Eyleme Kıbrıs İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği, Kıbrıs Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Din Görevlileri sendikası Başkanı Süleyman Çakır ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Eylemde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olması haricinde öğretmenlerin ve yöneticilerin din eğitimine gereken önemi vermesi, branş hocalarının istihdamı ve Din İşleri Başkanlığı Sınav Tüzüğü'nün geçirilmesi de istendi.

"Öğretmenim bana dinimi anlat", "Milli Eğitim, Manevi Eğitimsiz olmaz", "Her derse olduğu gibi Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersine de Branş Öğretmeni istiyoruz" gibi pankartlar açıldı.

KKTC Çağdaş Eğitim Platformu Başkanı Necati Demir eylemde yaptığı konuşmada, "Bir eğitim bakanı düşünün ki göreve geldiği ilk anda verdiği açıklamada binlerce öğrencinin demokratik hakkını kullanarak, eğitim gördüğü bir okulu hedef gösterip eleştirilerde bulunsun. Bakan olan bir kişinin başkalarının demokratik haklarına yönelik yaptığı bu açıklamanın antidemokratik bir söylem olduğunun bilinmesi gerekir. Devletin temsili olan bir makamda oturan bir bakandan herkes eşit olarak hizmet etmesini ister. Söylemlerinin ilk gününden itibaren hem kendisine hem de üst mercilere her türlü düşüncemizi ilettik. Maalesef eğitim bakanı dahil olmak üzere diğer üst yöneticiler sesimize kulak asmadı, bir bakandan beklenenin aksine sendikacı tuttum ve söylemler ile kaos ortamını gün geçtikçe sürdürdü.

Ülkenin yüzde 100'e yakın bir kesiminin dini ile ilgili gördüğü eğitim dersini bazı istisnai durumlar gerekçesiyle seçmeli hale getirmek özgürleştirmek olarak kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA