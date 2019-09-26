26.09.2019 00:26

- KKTC'de derneklerden İçişleri Bakanlığına tüzük tepkisi

LEFKOŞA - KKTC'de bulunan dernekler, İkamet ve Vizeler Tüzüğü'nün 23 Ekim tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni haline İçişleri Bakanlığı önünde tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığının İkamet ve Vizeler Tüzüğü'nün 23 Ekim tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni hali, KKTC'de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için zorlukları da beraberinde getiriyor. Yeni düzenleme ile KKTC'de çalışma izni bulunan ve ikamet eden çifte vatandaşlardan 60 yaş üstü aile bireylerinin KKTC'de kalış süreleri kısalıyor. Eski yönetmeliğe göre KKTC'de sınırsız kalabilen aile bireyleri, yeni yönetmelikle ülkede 3 ila 6 ay kalabilecek. Aile bireylerinin daha uzun süre kalmaları durumunda ise ikamet izni alınmasını zorunlu hale getiren yönetmeliğe KKTC'deki dernekler tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan dernekler, yönetmeliğin gözden geçirilmemesi durumunda halkın sokaklara döküleceğini ifade etti.

KKTC Gaziantepliler Derneği Başkanı Mesut Ayar, 13 dernek adına İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Yasalar ve düzenlemeler insanlar ve toplum refahını artırmak ve yaşamını kolaylaştırmak için yapılır. Bu tüzük sanki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başta olmak üzere KKTC'ye gelen yabancı uyruklu kişilere tek kelimeyle işkence yapmak için hazırlanmıştır. Bu tüzüğü hazırlayanların iyi niyetli olduklarını söyleyebilmek asla mümkün değildir. Elbette ülkeye giriş çıkışların kontrol edilmesi, kaçak iş gücünün önlenmesi hepimizin üzerinde durduğu bir konudur" ifadelerini kullandı.

KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Uğur Güler de yapılan bu uygulama ile '180 ile 90 gün kalma' ibaresinin KKTC'de yaşayan binlerce insanı bağladığını belirtti. Güler, "Bizim Türkiye ile bağlantımız vardır. Biz bu ülkeyi benimsemişiz. Bu ülkeyi vatan kabul etmişiz ama ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz Türkiye'dedir. 90 günlük süre kalacak ise bu aile çıkmak zorunda oluyor. Burada yakınlarından birine bir şey geldiğinde bu tüzüğe göre tekrar hemen gelemiyor" dedi.

"Tüm halk sokağa dökülecek"

Milli Manevi Dayanışma Derneği Başkanı Remzi Alemdar ise "Bu çıkan tüzük değişikliğine tepkimizi gösterdik. Çıkan tüzük ile ilgili geri adım atılmaz ise Türkiye'nin desteğini alan bu hükümetin böyle bir yasayı geçirmesi ne kadar akla izah edilir bilemiyoruz" ifadelerini kullandı. Alemdar, "Bizim ve burada ikamet eden çalışanlar ile ilgili bir sıkıntı varsa, Türk insanı ile ilgili bir sıkıntı var ise nasıl olur da bu dönemde çıkar onu hala anlamış değilim. Gerekli tedbirler almaz ve bu yasa düzeltilmez ise bu tepki sokağa taşacak. Hükümet edenlere sesleniyoruz bir an önce bu yasayı iptal etsinler" dedi.

KKTC Malatyalılar Kültür Derneği Başkanı Okan Erdimsiz de, "Gündemde çok gizli tutulup son anda bizim taliplerimiz sonucu bu tüzüğü incelediklerini, birçok sorun olduğunu değerlendirdik. Zaten geçen 4'lü hükümet dönemi Başbakanı Tufan Erhürman bu tüzüğü kesinlikle Bakanlar Kuruluna getirmem demesine rağmen şu andaki hükümet tarafından getirildi. Bu tüzük yeniden gözden geçirilmeli, aksi takdirde tüm halk sokağa dökülecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA