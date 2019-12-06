KKTC'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
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KKTC'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı.

06.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:30
KKTC'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

'nin kentinde denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne'deki Antik Liman'da dün sabah saatlerinde denize düşen Halil Karakız dalgalara kapılarak kaybolmuştu. Arama çalışmaları Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopter, sahil güvenlik ve dalgıç polisler tarafından bugün Mendirek bölgesinde devam ettirilirken, Karakız'ın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Acı haberi alan Karakız'ın ailesi Kahramanmaraş'tan Kıbrıs'a gelirken, gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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