KKTC'de denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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KKTC'de denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

KKTC'de 5 gün önce denizde kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ın cansız bedeni bulundu.

KKTC'de denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
27.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:28

KKTC'de 5 gün önce denizde kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ın cansız bedeni bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Alagadi sahilinde 23 Mayıs günü 4 arkadaşı ile denize giden Mehmet Ceyhan (24) ile Gözde Nur Binbir (22), dalgalara kapılarak kaybolmuştu. Sahil Güvenlik güçleri ile polis tarafından yapılan aramada Gözde Nur Binbir'in cansız bedenine ulaşılmış ancak Mehmet Ceyhan bulunamamıştı. Başlatılan arama çalışmaları havadan ve denizden devam ederken, Mehmet Ceyhan'ın cansız bedeni olaydan 5 gün sonra bulundu. 5 gündür devam eden arama çalışmalarına Türk Barış Kuvvetlerine bağlı bir helikopter, Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri ve KKTC Balıkçılar Birliği'ne üye balıkçılar katıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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