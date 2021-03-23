KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu(2)
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KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu(2)

23.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 08:37
KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu(2)

116 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli veKKTC' de de olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

116 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve

KKTC' de de  olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt üyesi şüphelilerin, FETÖ'nün üst düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamlar ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlar ile iletişime geçtikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri, bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen 184 şüpheliden 116'sının polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, diğer şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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