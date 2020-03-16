KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı - Haberler
Kıbrıs, Tatar, Politika

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusunda siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda görüş birliğine varıldığını açıkladı.

16.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:32
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusunda siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda görüş birliğine varıldığını açıkladı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin korona virüsü tehlikesi nedeniyle ertelenmesinin gündeme gelmesiyle Meclisteki siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. KKTC Başbakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.


Başbakan Tatar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Yaklaşan süre ve önümüzdeki haftalarda bu salgının nasıl yönetileceğini, hangi aşamada bu salgının artık bizi bırakıp gideceğini ve dolayısıyla önümüzdeki haftalarda neyin ne zaman olacağını öngöremediğimizden dolayı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin bir süre ertelenmesi noktasında burada bir görüş birliğine varıldığını da ifade etmek istiyorum" dedi.


Seçimlerin ertelenmesi konusunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de telefonda görüştüğünü dile getiren Başbakan Tatar, "Yarın 14.00'te Cumhurbaşkanlığında yine aynı şekilde toplantı yapılacaktır. Bu meselenin anayasal boyutu, hukuk boyutu, teamüller, geçmişten eğer benzer durumlar varsa nasıl bu süreçte yönetildiği noktasında genel algı, halkın beklentileri ve kanaat neyse ona göre bir değerlendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


Başbakan Tatar, toplantıda halkın menfaati ve sağlığı için en iyi yolun izlenmesi yönünde görüş birliğine vardıklarını da kaydetti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Haber
Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Karantinadaki korona vakalarının sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama geldi Haber
Karantinadaki korona vakalarının sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama geldi
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haber
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Emrah Ece Erken Sinan Akçıl Özge Ulusoy
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan Almanya Beşiktaş
Şu an buradasınız: KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 21:50:38. #1.14#