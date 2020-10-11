KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlar
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KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlar

11.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:03
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ait ilk sonuçları paylaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ait ilk sonuçları paylaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı ülkede, 18.00 itibari ile oy verme işlemi sona erdi. KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız olmak üzere 11 aday yarışıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk sonuçları duyurdu. İlk sonuçlara göre, 738 sandıktan 73'ü açıldı. Açılan sandıklardan 9 bin 33 geçerli 314'ü geçersiz oy çıktı. İlk verilere göre Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ikinci sırada yer alırken, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman üçüncü sırada bulunuyor.

Açılan sandıklardan çıkan ilk oylara göre adayların oy oranları ise şöyle:

Ersin Tatar yüzde 33,09, Mustafa Akıncı yüzde 28,00, Tufan Erhürman yüzde 21,91, Serdar Denktaş yüzde 5,93, Kudret Özersay yüzde 5,58, Erhan Arıklı yüzde 4,66, Arif Salih Kırdağ yüzde 0,35, Fuat Çiner yüzde 0,24, Alpan Uz yüzde 0,14, Ahmet Boran yüzde 0,06, Mustafa Ulaş yüzde 0,03. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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