KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri koronavirüs nedeniyle erteleniyor
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Kıbrıs, Tatar, Dünya

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri koronavirüs nedeniyle erteleniyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi yönünde bir görüş birliğinin oluştuğunu söyledi.

16.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:36
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri koronavirüs nedeniyle erteleniyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi yönünde bir görüş birliğinin oluştuğunu söyledi. 

Siyasi parti liderleriyle Başbakanlık'ta bir araya gelen Tatar, basına açıklamalar yaptı. Başbakan Tatar, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusunda bir görüş birliği oluştu. Yarın Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ile de görüşerek sürecin nasıl ilerleyeceğine karar vereceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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