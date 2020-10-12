KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri

12.10.2020 00:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:42
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Öyle inanıyorum ki halkımızın vereceği destekle, 19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Öyle inanıyorum ki halkımızın vereceği destekle, 19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından "Akıncı Gönüllüleri Ofisi"nde açıklamalarda bulundu.

"Kıbrıs Türk halkının bu büyük başarısını canı gönülden kutluyorum" diyen Akıncı, 11 adayın katıldığı seçimde demokratik bir yarışın olabildiğince özgür bir ortamda ve hoşgörü içinde gerçekleşmesine katkı yapan tüm adaylara teşekkür etti.

Akıncı, seçim sürecini salgın koşullarının kısıtlamalarıyla geçirdiklerini ifade ederek, bu süreçte kampanya ekibindeki gençlerin ciddi katkı ve başarılarıyla sosyal medya üzerinden ve kısıtlı sayıdaki gazete ilanlarıyla halka ulaşmaya, mesajlarını iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Pazar gününe kadar soğukkanlı ama daha çok çalışarak, güçlerini birleştirerek kendileriyle bu yolda yürümeye hazır çok daha fazla insan bulacaklarını söyleyen Akıncı, onlarla omuz omuza yürüyerek, hep beraber başaracaklarını vurguladı.

"19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz"

Akıncı, gelecek pazar gününden sonraki dönemde çok daha katılımcı bir sürecin kendilerini beklediğini vurgulayan Akıncı, "Öyle inanıyorum ki halkımızın vereceği destekle, 19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz." dedi.

Akıncı, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara ve sandıklarda gözlemci görevi yürütenlere de teşekkür etti.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçeceğini duyurmuştu.

Henüz resmi olmayan ilk sonuçlara göre ilk turda UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yüzde 32,34 ile ilk sırayı, bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yüzde 29,84 ile ikinci sırayı aldığı açıklandı. Tatar ve Akıncı 18 Ekim'de ikinci turda yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Donald Trump Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özgü Namal Sezen Aksu Merve Boluğur Hatice Çarpar
Spor Samatta Vitor Hugo Erol Bulut Burak Yılmaz Josef De Souza
Daha Fazla Hatay İzmir Bakan Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 00:43:39. #1.14#
title