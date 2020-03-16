KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemde
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Politika

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan korona virüsü vakalarının ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi gündeme geldi.

16.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:56
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan korona virüsü vakalarının ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Seçimin ertelenmesi gerektiği bence aşikardır" dedi.


KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi. KKTC'de Nisan ayınca yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını beyan eden kişilerle konuşma ihtiyacı hissettiğini belirten Özersay, "Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Seçimin ertelenmesi gerektiği bence aşikardır. Tüm temaslarımdan ilk izlenimim bu seçimin erteleneceği yönündedir" ifadelerini kullandı. Özersay, "Nasıl yapılacağı meselesi de dahil olmak üzere pek çok konuyu belirlemek gerekir. Bu istişare edilecek. Yol katedildiği takdirde de kamuoyuna bilgi verilecek" dedi.


"Seçimlerin ertelenmesi konusunda bir konsensüs sağlanacaktır"


Seçimlerin ertelenmesi konusunun Başbakan Ersin Tatar ile de görüşülmesi gerektiğini ifade eden Özersay, "Dün akşamdan itibaren bir inisiyatif alma ihtiyacı hissettim. Önemli olan ülkenin yararını esas alıp, siyaseti bir kenara koyup gerçekçi davranmaktır. Halkın ortak menfaatini düşünmek gerekir" şeklinde konuştu.


"Aday olmayı düşünen herkesin bu ülkeyi sevdiği ve halkın ortak menfaatini düşündüğü kanısındayım" diyen Özersay, "Seçimlerin ertelenmesi konusunda bir konsensüs sağlanacaktır. Ülke menfaati için birlikte hareket etmemiz gereken bir dönemdir" dedi.


"Zaruret hali gerekçe gösterilerek Mecliste seçimi erteleme kararı alınabilir"


Seçimin ertelenmesi için normal şartlarda anayasada sadece genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin açık hüküm olduğunu ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine ilişkin açık hüküm olmadığını hatırlatan Özersay, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Bu nedenle dünyadaki başka örneklere bakmak gerekebilir. Kıbrıs Rum tarafı daha önce zaruret hali doktrini ilkesinden hareketle anayasada bir değişikliğe gitmeksizin şartlar nedeniyle bazı hükümlerin uygulanmasını askıya almış, bazı hükümleri daha farklı uygulama yoluna gitmiştir. Zaruret hali denen prensip kendi kuralları içinde doğru uygulanır ve istismar yolu açılmazsa kullanılabilir. KKTC anayasasında açık bir hüküm olmamasına rağmen bir zaruret durumu gerekçe gösterilerek Meclis'in karar alması yoluna gidebileceğini düşünüyorum. Önce belirlememiz gereken seçimin ertelenmesi konusunda fikir birliğidir. Benim hissiyatım olabileceği yönündedir. Gördüğüm kadarıyla siyaseti bir kenara koyma noktasında birlikte hareket edeceğiz."


Bakanlar Kurulunda yeni tedbirlerin gündemde olacağını da belirten Özersay, yumuşak ya da sert tüm önlemlerin bağlayıcı olduğunu, tedbirlerin artırılacağını ve sertleştirileceğini dile getirdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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