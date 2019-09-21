Kktc'de cumhurbaşkanı ile başbakan arasında 'marjinal ve azınlık grup' tartışması

21.09.2019 16:44

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar arasında, 'marjinal ve azınlık grup' tartışması çıktı.KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar'ın Ankara'daki temasları çerçevesinde Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde Basın Evi'nde medya mensuplarıyla buluşmasında kendisine yönelik, "Marjinal ve azınlık gruplarla işbirliği içinde Sayın Akıncı bizi bilinmeze sürüklüyor" ifadeler kullandığını belirterek, bunlara yanıt verdi.

Tatar'ın açıklamaları üzerine ilk önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yazılı bir açıklama yaptı. Sözcü Burcu açıklamasında; "Hiçbir Başbakan, kendi Cumhurbaşkanını özellikle yurtdışında böyle etik olmayan bir üslupla karalamaz. Bu üslup, Başbakanın ısrarla sürdürdüğü yakışıksız üslubun yeni bir örneğini teşkil etmiştir. 'Marjinal ve azınlık gruplar' ile 'Akıncı ve arkadaşları' söylemleriyle aslında sadece Cumhurbaşkanımıza değil, ona büyük destek veren halkımıza da büyük bir saygısızlık yapılmaktadır" dedi.

CUMHURBAŞKANI DA CEVAP VERDİ

Burcu'nun açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Başbakan Ersin Tatar'ın Türkiye'de yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Akıncı şunları ifade etti; "Sayın Tatar'ın 'macera' dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz, siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir; 'marjinal azınlık gruplar ve Akıncı'nın arkadaşları' ise, halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur. Bu gerçeği bugün göremeyenler, günü geldiğinde anlayacaklardır."

'AKINCI DEMAGOJİ YAPIYOR'

Tepkiler üzerine açıklama yapan Tatar, eleştirilere, "Sayın Akıncı demagoji yapıyor" diye cevap verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tatar şunları kaydetti; "Benim 'Akıncı macera arıyor' dediğim konular kendisinin sosyal medyada yazdıkları değil. Rumların Maraş'ın açılması ile hidrokarbon arayışlarından biz vazgeçmediğimiz sürece görüşmeleri başlatmayacaklarını, Güzelyurt ve Karpaz dahil pek çok yerimiz kendilerine (Rumlara) verilmeden, Türkiye'nin garantörlüğü sıfırlanmadan bizimle anlaşmayacaklarını bile bile Guterres çerçevesinde görüşme yapacağını açıklamasıdır. Bize göre Sayın Akıncı'nın iddia ettiğinin aksine, Kıbrıs Türkü'nün büyük çoğunluğu Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmeyeceği, veto yetkimizin olmayacağı, Güzelyurt ve Karpaz dahil pek çok yerimizin verileceği bir sözde çözüme karşıdır."

Kaynak: DHA