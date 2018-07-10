KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sevgi Seli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bin vatandaş tarafından hava limanında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası Ercan Havalimanında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na gitmek üzere havaalanından yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının çıkışında, ellerinde Türkiye, KKTC ve AK Parti bayrakları taşıyan yaklaşık bin kişiyi selamladı. KKTC halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği sevgi seli kameralara yansıdı. - LEFKOŞA