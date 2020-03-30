KKTC'de Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs salgınına karşı yarından itibaren 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı
30.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:15
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yarından itibaren 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Covid-19 salgını gündemiyle düzenlenen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, alınan kararları açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com