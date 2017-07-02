- KKTC'de çıkan yangın söndürülemiyor



LEFKOŞA - KKTC'nin Güzelyurt ilçesinde bulunan bir piknik alanında çıkan yangın söndürülemiyor.

KKTC'de havaların aşırı derece ısınması ile birlikte farklı bölgelerde çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. KKTC'nin Güzelyurt ilçesine bağlı Kalkanlı köyü piknik alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının söndürülmesinde zorluklar yaşanıyor. Yangın nedeniyle çevre ilçelerden takviye ekip gönderilmesine rağmen yangının devam ettiği ve rüzgarın etkisi ile yangının söndürülemediği belirtildi.

Yangının söndürülmesi için BM'den yangın söndürme helikopteri olaya müdahale ederken, Türkiye'den ise bir helikopter ve yangın söndürme uçağı yola çıktı. Bölge halkı, yangının söndürülmesi için seferber olurken, birkaç kişi ise dumandan etkilendi.

Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç Kalkanlı bölgesinde çıkan yangının çok büyük bir alanı etkilediğini belirterek, ilerleyen saatlerde daha büyük bir sıkıntı olmaması için tüm ekiplerin çalıştığını söyledi. Bölgenin çok sık bir orman alanı olmasından ve rüzgarın şiddetinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşandığını kaydeden Direnç, yangın söndürme çalışmaları sorasında birkaç kişinin dumandan etkilendiğini ancak durumlarının ciddi olmadığını kaydetti. Yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme uçağının yolda olduğunu söyledi. Direnç, BM'den yangın söndürme helikopterin ise şu an yangına müdahale ettiğini söyledi.

Kaymakamlıktan seferberlik çağrısı

Direnç, su tankeri, dozer ve kepçesi bulunan tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak ellerindeki imkanları seferber etmelerini istedi. Direnç, yangının nerden dolayı çıktığının henüz tespit edilmediğini de söyledi. Yangının söndürülmesi için herkesin insan üstü bir gayret ile çalıştığını kaydeden Direnç, vatandaşların yangın alanına gitmesinin çok tehlikeli olduğunu belirterek duyarlı olmalarını istedi. Direnç, yangının piknik alanın üst kısmında devam ettiğini ve yerleşim birimlerine sıçramaması için çalışıldığını kaydetti.