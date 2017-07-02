KKTC'de Çıkan Yangın Söndürülemiyor

KKTC'nin Güzelyurt ilçesinde bulunan bir piknik alanında çıkan yangın söndürülemiyor.



KKTC'de havaların aşırı derece ısınması ile birlikte farklı bölgelerde çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. KKTC'nin Güzelyurt ilçesine bağlı Kalkanlı köyü piknik alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının söndürülmesinde zorluklar yaşanıyor. Yangın nedeniyle çevre ilçelerden takviye ekip gönderilmesine rağmen yangının devam ettiği ve rüzgarın etkisi ile yangının söndürülemediği belirtildi.



Yangına müdahale için Türkiye'den helikopterin gelmesi bekleniyor. - LEFKOŞA