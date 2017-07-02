KKTC'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

KKTC'nin Güzelyurt ilçesinde bulunan bir piknik alanında çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.



KKTC'nin Güzelyurt ilçesine bağlı Kalkanlı köyü piknik alanında çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Soğutma çalışmalarının sabah kadar devam edeceği bildirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 450 hektarlık alan içerisinde bulunan, çam, selvi, harnup, zeytin ve maki bitki örtüsü yandığı öğrenildi. - LEFKOŞA