KKTC'de çıkan yangın kontrol altına alındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün çıkan yangın kontrol altına alındı.

KKTC'de dün öğle saatlerinde aynı anda Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınlar itfaiye, sivil savunma, polis, asker ve gönüllü ekiplerce gece boyunca süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Binlerce hektarlık alanın kül olduğu bölgelerde helikopter ve itfaiye ekibinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Yangın kontrol altında. Yangın bölgesinde iç kısımlarda küçük yanmalar mevcut" ifadeleri yer aldı.

Yangın dolayısıyla trafik akışına kapatılan Kalkanlı ile Çamlıbel arasındaki ana yol ise henüz açılmadı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA