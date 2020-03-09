- KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Girne, Güncel

- KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

- KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybederken, zanlı A.Ç. tutuklandı.

09.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:12
- KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

- KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybederken, zanlı A.Ç. tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde saat 24.00 sıralarında 41 yaşındaki A.Ç., henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı Elif Lort'u defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Söz konusu anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedilirken ağır yaralanan Elif Lort, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. 45 yaşındaki Elif Lort, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan zanlı A.Ç.'nin sabah saatlerinde çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi'nde 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

- KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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- KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

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