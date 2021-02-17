KKTC'de Beşparmak Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meteoroloji Dairesi, Beşparmak Dağları'nın yüksek kesimlerine kar yağdığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, kar yağışının, Beşparmak Dağları boyunca Büyükkonuk, Balalan, Alevkayası, Görneç, Taşkent ve Kantara bölgeleri arasında etkili olduğunu bildirdi.

Kar yağışının ardından fırtına beklendiğini aktaran Buran, yarın sabaha kadar fırtınanın etkisini sürdüreceğini ifade etti.

Buran, hafta boyunca yağış beklenmediğini, yarından itibaren 4 gün boyunca sabah saatlerinde hafif don olayı olacağını, sıcaklığın da tedricen artarak 11-14 derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

Rum basınındaki habere göre ise Rum Eğitim Bakanlığı, dağlık alanda bulunan bazı okullardaki eğitime soğuk ve karlı hava nedeniyle ara verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan