KKTC'de bayram ziyaretleri çekirdek aileyle sınırlı olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

KKTC'de bayram ziyaretleri çekirdek aileyle sınırlı olacak

KKTC'de bayram ziyaretleri çekirdek aileyle sınırlı olacak
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerin çekirdek aileyle sınırlı kalacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerin çekirdek aileyle sınırlı kalacağını duyurdu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner'in video konferans yolu ile başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunca alınan ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak kararlar onaylandı.

Saner, Bakanlar Kurulunun ardından alınan kararları yazılı açıklamayla duyurdu.

Vaka sayılarının bu seyirde devam etmesi durumunda yeni bir kapanmaya gerek duyulmayacağını belirten Saner, Ramazan Bayramı ziyaretlerinin çekirdek aileyle sınırlandırılması kararı aldıklarını açıkladı.

Saner, Sokağa Çıkma Yasağı Yasası'nın verdiği yetkiyi kullanarak 10 Mayıs Pazartesi saat 21.00'den başlayarak 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının devamına karar verdiklerini, 16 Mayıs Pazar günü ise tam kapanmaya gidileceğini duyurdu.

Başbakan Saner, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için arife günü olan 12 Mayıs Çarşamba 6 uçuş, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 13 Mayıs Perşembe 4 uçuş charter sefer düzenlenmesini uygun gördüklerini kaydetti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı ve benzeri etkinliklerin yapılmamasını uygun bulduklarını aktaran Saner, 17 Mayıs'tan itibaren deniz gezi teknelerinin kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu alacak şekilde ve belirtilen koşullarda hizmet verebileceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Okullar, öğretmenlerin idari izinli olduğu 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek
Okullar, öğretmenlerin idari izinli olduğu 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek
Şehidin ismi havalimanından siliniyor! Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şehidin ismi havalimanından siliniyor! Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Cansu Dere Demet Akalın
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KKTC'de bayram ziyaretleri çekirdek aileyle sınırlı olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 23:46:08. #1.14#

title