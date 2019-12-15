KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'dan İHA açıklaması

15.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:23

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dişleri Bakanı Kudret Özersay, "Geçitkale Havalimanı'nda sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz bir İHA intikali bulunmadığını" öne sürdü.

DHA'ya açıklama yapan üst düzey bir yetkili de, "İHA'ları yöneten pilotların KKTC sivil havacılık yetkilileriyle toplantı yaptığını" söyledi. KKTC hükümet kaynakları da, İHA'ların bu gece yarısında Ada'da olacağını ifade etti.

Kaynak: DHA