KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı - 2
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı - 2 - Haber
Koronavirüs, Kıbrıs, Kabine, Güncel

KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı - 2

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

14.03.2020 04:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 04:16
KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı - 2

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bakanlar Kurulu toplantısının devam ettiği sırada değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgınının dünyada geldiği son durumun yarattığı tedirginlikle bu toplantının yapılmasını istediğini kaydeden Akıncı, panik yapmaya gerek olmadığını ancak tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Akıncı, bu salgının en hafif zararla atlatılması için tedbirlerin zamanında alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bakanlar Kuruluna Anayasa'nın verdiği yetki çerçevesinde, 124'ncü madde uyarınca olağanüstü durum ilan edilmesi önerisi yaptım. Bakanlar Kurulumuz bu konuda biraz düşünme ihtiyacı hissediyor. Bu konuyu bugün Meclisteki partilerle de konuştuk. Partiler bu konuda uyum içinde. Olağanüstü durum deyince olağanüstü hal akla geliyor, 'demokratik özgürlüklere dokunma amacı mı var?' gibi algılar oluşur. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Öneri sadece ve sadece sağlık konusunda. Bu konuda tedirgin olduklarını görüyorum. Bu tedbirin, bu safhada gerekli olup olmadıkları konusunda tereddütleri var. Ben o kanaatte değilim."

"14 gün süreyle içimize kapanmamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bizim 14 gün süreyle içimize kapanmamız gerekiyor. Herkesin bu süreyi zaruri hizmetler tedarik edilmek kaydıyla evinde geçirmesi gerekiyor." dedi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinden koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı verilere değinen Akıncı, önerdiği tedbirin alınmadığı takdirde ülkede görülecek vaka sayısının hızla artacağını kaydetti.

Akıncı, KKTC halkına kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için hafta sonunu evinde geçirme çağrısında bulundu.

Öte yandan Akıncı, önerdiği olağanüstü durum kararı alındığı takdirde, Sağlık Bakanı'nın yetkili olacağını söyledi.

KKTC Anayasası'nın 124'üncü maddesi, "Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi üç ayı geçmemek üzere, olağanüstü durum ilan edebilir." kararını içeriyor.

Bakanlar Kurulu kararları

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, toplantı sonrası açıklama yaparak, alınan kararları şöyle sıraladı:

"Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27 Mart 2020 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır.

Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi Eğlence merkezi vb. yerler 27 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır.

Bakanlar Kurulu, önümüzdeki 48 saat içerisinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir.

14 Mart 2020 saat 02.00 itibariyle 1 Nisan 2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından KKTC'ye sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC'ye girişleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.

Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süre ile evlerinde izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılacaktır.

14 Mart 2020 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması kararı üretilmiştir.

Mağusa Devlet Hastanesi'nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır."

Öte yandan, KKTC'deki tüm okulların tatil süresi 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulu, 10 Mart'ta ülkede ilk kez bir Alman turistte koronavirüs tespit edilmesinin ardından bir dizi tedbir kararları açıklamıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı - 2

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı - 2

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti Haber
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu Haber
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak
ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri...
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Sadi Konuk Hülya Avşar Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Futbolcu Koronavirüs Cuma Namazı
Şu an buradasınız: KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı - 2 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 04:54:17. #1.15#