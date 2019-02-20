KKTC'de Bakan'ın İçeride Olduğu Kahvehanenin Camlarını Kıran Zanlıya Para Cezası

– KKTC'DE mahkeme, gece kulübü ruhsatının haksız yere iptal edildiğini söyleyen ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'ın vatandaşlarla görüştüğü kahvehanenin camını kıran Taşkın Güneş hakkında 7 bin TL'lik para cezasına hükmetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Güneş, "Kasti hasar, uygunsuz tavır hareket ve rahatsızlık suçlaması" ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Güneş'in davaları boyunca yurtdışına çıkış yasağı, seyahat belgelerinin polise teslimine, haftada bir gün polise isbat-ı vücut etmesine ve KKTC vatandaşı bir kişinin 7 bin TL kefalet senedi imzalamasını kararlaştırdı. Teminat şartlarını yerine getiren Taşkın Güneş, serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Olay, cuma akşamı Güzelyurt İlçesi'ne bağlı Bostancı'da meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Bakan Özersay ve yanındaki 3 milletvekili, bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada bakanın yanına gelen Taşkın Güneş, gece kulübü ruhsatının haksız yere iptal edildiğini söyleyerek yardım istedi. Bakan da durumun hukuki bir sonuç olduğunu söyledi; ardından Güneş kahvehaneden ayrıldı. Bakan ve beraberindekiler, yine 'vatandaş buluşması' kapsamında bir başka kahvehaneye gitti. İlk konuşmada aldığı yanıttan memnun olmayan Güneş, kahvehanenin önüne gelerek "haksızlığa uğradım" diye bağırarak, bakan ve beraberindekilerin içeride olduğu kahvehanenin camlarını kırdı. Dışarıdaki sandalyeleri cama atarak, camları kıran saldırgan ardından kaçtı. Saldırıda cam kenarında oturan bir vatandaş hafif yaralandı. Saldırgan bir saat sonra polis tarafından gözaltına alındı. - Karahasan

Kaynak: DHA