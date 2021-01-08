KKTC'de aynı aileden 3 kişi evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesine bağlı Geçitkale bölgesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre tabancayla vurulan iki kişi evde, bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

Gece saat 03.30 sularında evlerinin yatak odasında tabanca ile vurulan İ.Ç. (52) ve B.Ç. (48) olay yerinde can verdi.

Aynı aileden Ç.Ç. (14) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan