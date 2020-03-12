KKTC'de askerlere korona önlemi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KKTC'de askerlere korona önlemi - Haber
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs, Güncel

KKTC'de askerlere korona önlemi

KKTC'de korona virüs nedeniyle askerler için arttırılan önlemler kapsamında askerlerin çarşı izinleri askıya alınıyor.

12.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:20
KKTC'de askerlere korona önlemi

KKTC'de korona virüs nedeniyle askerler için arttırılan önlemler kapsamında askerlerin çarşı izinleri askıya alınıyor.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önlemler alındı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri personelle ilgili alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu. Özersay açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Geçici bir süre için askerlerin çarşı izinleri askıya alınıyor, tüm askeri kantinlere dışarıdan sivillerin kart ile girişi geçici bir süre için durduruluyor, askeri nizamiye noktalarına ateş ölçmede kullanılan cihazlar kademeli olarak yerleştirilmeye başlandı, subay, astsubay ve erlerin yurt dışı izinleri geçici bir süre için askıya alındı, askeri kışlalar içerisinde yatakhane, yemekhane, kantin ve diğer alanlar dezenfekte edilmeye başlandı, askeri kışlalar içerisinde bulunan tüm personele kademeli olarak sıcaklık ölçümü ve gerekli görülmesi halinde test yapılacak, özetle askeri yetkililerimiz de Hükümet ile istişare halinde koordineli olarak gerekli tedbirleri almaya başlamıştır, elbet daha farklı tedbirler de gerekli olabilir, süreci yakından takip ediyor ve sakin ve temkinli olarak yönetiyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi Haber
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Hulusi Akar James Jeffrey Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Müslüm Gürses Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Adem Büyük Ersun Yanal Fatih Terim Berkay Şahin
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: KKTC'de askerlere korona önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 20:15:28. #1.15#