KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle "dışarıda çalışmaya" kısıtlama getirildi
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KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle "dışarıda çalışmaya" kısıtlama getirildi

KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle 'dışarıda çalışmaya' kısıtlama getirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle 2 Ağustos- 30 Eylül tarihlerinde açık havada güneş altında 12.00-16.00 saatlerinde çalışma yapılması yasaklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle 2 Ağustos- 30 Eylül tarihlerinde açık havada güneş altında 12.00-16.00 saatlerinde çalışma yapılması yasaklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunması amacıyla çalışma saatlerini 07.00-12.00 ile 16.00-19.00 olarak belirledi.

Bakanlık, söz konusu tarihlerde 12.00-16.00 saatlerinde güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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