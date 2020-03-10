KKTC'de Alman turistte koronavirüs tespit edildi
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Almanya, Kıbrıs, Güncel

KKTC'de Alman turistte koronavirüs tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

10.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:06
KKTC'de Alman turistte koronavirüs tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın Balingen şehrinden pazar akşamı gelen 30 kişilik turist kafilesinin özel servisle Gazimağusa'daki bir otele götürüldüğünü ifade etti.

Kafiledeki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki kadın turistte koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Pilli, kafilenin bulunduğu Gazimağusa'daki otelin de karantinaya alındığını bildirdi.

Enfekte turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 14 gün içinde koronavirüs hastalığı görülen ülkelerde bulunan ve ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri olanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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