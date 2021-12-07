KKTC'de akaryakıta zam tüpgaz sıkıntına neden oldu - Haberler Ekonomi
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KKTC'de akaryakıta zam tüpgaz sıkıntına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KKTC'de akaryakıta zam tüpgaz sıkıntına neden oldu

KKTC'de akaryakıta yapılan zam nedeniyle vatandaşlar tüpgaz tedariki konusunda sıkıntı yaşamaya başladı.

KKTC'de akaryakıta yapılan zam nedeniyle vatandaşlar tüpgaz tedariki konusunda sıkıntı yaşamaya başladı.

KKTC'de yapılan zam ile benzinin litresi 10 TL'yi bulmasıyla vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti. Akaryakıt istasyonlarına gelen vatandaşlar, satış yapılmadığını ve geri çevrildiklerini söyledi. Halk tüpgaz tedariki konusunda sıkıntı yaşamaya başlarken konuya ilişkin açıklama Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Altun'dan geldi. Bakan Altun, stokçuluk yapan firmalara 53 bin TL para cezası uygulanacağını ve satış gerçekleştirmeyen firmaların yetkililere bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Altun, "Bakanlık olarak benzin istasyonlarını ve marketleri denetliyoruz. Yasaya aykırı bir durum söz konusu olduğunda stokçulara 53 bin TL para cezası kesilecek. Ticaret Dairesi yetkilileri, stokçuluğu engellemek amacıyla gelen tüm şikayetlere gerekli işlemleri yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Stokçuluğa izin yok"

Altun, vatandaşların marketlerde bulunan ürünlerin satışını yapmayan iş yerlerini Ticaret Dairesi'nin ALO 171 hattına bildirebileceklerini ve stokçuluk yapanlara yönelik gerekli yasal işlemlerin yapılacağını sözlerine ekledi. - LEFKOŞA

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