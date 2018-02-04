KKTC'de Afrin Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

- KKTC'de Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

LEFKOŞA - KKTC'nin Lefkoşa kentinde, Afrin harekatında şehit düşen askerlerimiz için mevlit okutuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz için bugün mevlit programı düzenlendi. Programı Kıbrıs Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi organize etti. Şehit askerler için Selimiye Camii'nde mevlit okutuldu, dualar edildi.

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonun başlangıcından itibaren 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.