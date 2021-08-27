KKTC'de "Adapass" sisteminin pilot uygulaması başkent Lefkoşa'da devreye girdi
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KKTC'de "Adapass" sisteminin pilot uygulaması başkent Lefkoşa'da devreye girdi

KKTC'de 'Adapass' sisteminin pilot uygulaması başkent Lefkoşa'da devreye girdi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak "Adapass" sisteminin pilot uygulaması başkent Lefkoşa'da başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak "Adapass" sisteminin pilot uygulaması başkent Lefkoşa'da başladı.

KKTC'de ikamet eden 18 yaş üstü kişileri kapsayacak uygulamayla çift aşılı kişiler restoran, pastane, kafe, berber, kuaför güzellik salonu, ibadethane, kahvehane, süpermarket, AVM ve satış mağazalarına herhangi bir test aranmadan serbestçe giriş yapabilecek.

Vatandaşlar, belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce, Adapass sisteminden alacakları koda göre sorgulanacak. Kişilerin mekan ve aktivitelere girişine, aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise onay verilecek.

Adapass sorgusu gerçekleştirecek işletmelerin, "adapass.gov.ct.tr/company/register" sitesinde uygulama için kayıt yapması gerekecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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