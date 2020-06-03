- KKTC'de "açılıyor" denen oteller açılamıyor- Ülkedeki 111 otelden yalnızca 4'ü faaliyete başladı
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- KKTC'de "açılıyor" denen oteller açılamıyor- Ülkedeki 111 otelden yalnızca 4'ü faaliyete başladı

- KKTC'de "açılıyor" denen oteller açılamıyor Ülkedeki 111 otelden yalnızca 4'ü faaliyete başladı KKTC'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 15 Mart'ta kapatılan otellerin 1 Haziran'da açılacağı duyurulmasına rağmen, yurt dışından uçuşların başlaması nedeniyle otellerin büyük bir...

03.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:28

- KKTC'de "açılıyor" denen oteller açılamıyor

Ülkedeki 111 otelden yalnızca 4'ü faaliyete başladı

LEFKOŞA - KKTC'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 15 Mart'ta kapatılan otellerin 1 Haziran'da açılacağı duyurulmasına rağmen, yurt dışından uçuşların başlaması nedeniyle otellerin büyük bir kısmı hala açılamadı. Ülkede bulunan 111 otelden yalnızca 4'ü açıldı.

KKTC'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında oteller 15 Mart'ta kapatılmıştı. Otellerin, normalleşme çalışmaları kapsamında 1 Haziran'da açılacağı ifade edilse de yurt dışından uçuşların 1 Temmuz'da başlamasının açıklanmasıyla otellerin büyük bir kısmı da açılmadı. KKTC hükümetinin korona virüs tedbirleri kapsamında ada genelindeki yasakları kaldırılması otellerin açılmasını sağlayamadı. Ülke genelinde faaliyet gösteren 111 otelden yalnızca bir kaçı açıldı. Otellerin açılmamasının en büyük etkeninin ise hükümetin adaya uçuşların 1 Temmuz'da başlayacağını açıklaması oldu.

"111 otelimizin sadece 4 tanesi açık bir şekilde faaliyet devam etmektedir"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, KKTC'de normalleşme sürecinin başladığını ifade ederek, "en son turizm sektörünün açılması konuşulmaya başlandı. Turizm sektörü seyahat acenteleri birliği ile birlikte otelcilik sektörü en sona bırakıldı. 1 Haziran itibariyle hükümetimizin almış olduğu kararla otelcilik sektörü faaliyetlerine başladı. 1 Haziran sürecine gelene kadar otellerimiz kendi altyapılarını Covit-19 ile mücadele noktasında yatırımlar yaptı. Covid-19'un bulaşmasını engelleyecek tüm önlemleri otelleri içerisinde alınması için sertifikasyon çalışmalarını başlattı" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin yapıldığını ve bazı otellerin sertifikasyonları alarak hazır hale geldiğini dile getiren Çağıner, "Diğer otellerimiz eğitimini tamamlayıp sertifikalarını alacaklar. Ama 1 Haziran'da açılmamızdaki en büyük gayemiz 15 Haziran gibi uçak seferlerinin başlayacağını, dünyadan ve Türkiye'den misafir kabul edebilecek noktada olduğumuzu düşündüğümüz içindir. Sonrasında açıklanan Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Temmuz itibariyle adaya turist kabul edebileceği açıklandı. 1 Temmuz ve 1 Haziran arasında sadece otellerimiz iç turizmde ayakta tutmamız mümkün olmayacağı için birçok otelimiz hazırlıklarını tamamlamış olmasına rağmen 1 Haziran'da otelleri açmamışlar ve bugün 111 otelimizin sadece 4 tanesi açık bir şekilde faaliyet devam etmektedir. Geri kalan tüm otellerimiz kapalı. Önümüzdeki günlerde açılacak olan otel sayıları artacaktır. Ama bizim arzumuz en kısa zamanda ulaşımın hangi şartlarda olacaksa olsun 15 Haziran gibi uçak seferlerinin başlaması noktasındadır" dedi.

Ada'nın hazır olduğunu, otellerin turistleri beklediğini dile getiren Çağıner, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Ada'nın gerekli sağlık altyapılarına da en kısa sürede tamamlayıp turizmi açma noktasına gelmek arzusundayız. Ülkemizin lokomotifi olan turizm sektörünü kapalı bir şekilde devam etmemiz mümkün görünmemektedir. Zaten bölgedeki ülkelerine baktığımızda gerek Türkiye, gerek İspanya, gerek Portekiz gerek Malta gibi ülkelerin birçoğunda herhangi bir koşul sürmeden belli ülkeler için pandemi 'hafif atlatan ülkelerden misafir kabul etmeye başlamıştır. Bizler de KKTC olarak buna hazırız. İnşallah hükümet vermiş olduğu bu kararı en kısa zamanda düzelterek hızlı bir açılma sürecine gireriz"

"Birlik ve beraberlik içerisinde pandemi ile büyük bir mücadele veriyoruz "

Lefkoşa Pasha Grup Otel Sorumlusu Onur Alp Coşkun ise, " Sıkıntılara göğüs germek de meşgulüz. Birlik ve beraberlik içerisinde pandemi ile büyük bir mücadele veriyoruz. Devlet büyüklerimiz 1 Haziran itibariyle otelleri açabileceğimizi söyledi. Fakat ülkemizin hava, kara sınırları kapalı, yerli vatandaşlarımızın otellerimize gelmesi için herhangi bir sebep mevcut değil. Bu yüzden otelimizi biz tüm hazırlıklarımızı yapmış olmamıza rağmen açamıyoruz. Çünkü misafirlerimizin büyük çoğunluğu yurt dışından gelen misafirler .. Devletin 1 Haziran'da açın demesi şöyle bir şey oluyor; 'fırıncıya fırını açın, ekmeği yapın' diyorlar ama ellerine un vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Görünmeyen bir düşmana karşı savaş veriyoruz"

Lefkoşa Merit Otel Genel Müdürü Gürses, her turizm sektöründe yaşanan bütün zorlukları yaşadıklarını ifade ederek, "Ama birlik ve beraberlik içinde hareket ederek personelimizi koruyarak, hiçbir personel çıkarmadan bu süreci atlattık. Evet kolay mı oldu, hayır zor bir olay. Henüz otellerimizin hiç birini açmadık. Ama tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Sertifika almaya ve ardından da uçaklar ile adaya turist gelişini bekliyoruz. Önce yerli insanımıza hizmet edebiliriz bizi tercih ettiklerinde. Zor bir süreç. Ada olmamız hesabı ile biz çok daha büyük zorluklar yaşıyoruz. Ama artı olan bir tarafımız var KKTC, 45 gündür korona virüs vakası olmadan bu süreci geçiriyor sadece 4 tane kaybımız oldu. Diğer hastalananlar da iyileşti ve 45 gündür de hiçbir hastalık vakası görülmüyor" ifadelerini kullandı.

Hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran Gürses, "Tüm otellerimiz hazırlandı Merit Lefkoşa olarak biz de hazırız. Bu zor süreci de el birliği ile atlatacağız. Hiç bir ülke bunun çaresini bulamadı. Birçok ülkelerde de yayılmaya devam ediyor. İşin özü görünmeyen bir düşmana karşı savaş veriyoruz. Hem biz hem tüm dünya bununla yaşamaya alışmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için de önce korumamamız gerekiyor. Kendimizi korur isek otelimize gelecek misafirlerimizi de sağlıklı hijyenik bir ortamda ağırlamak kolay olacak. Ama önce herkesin kendisini emniyet altına alması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

- KKTC'de 'açılıyor' denen oteller açılamıyor- Ülkedeki 111 otelden yalnızca 4'ü faaliyete başladı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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