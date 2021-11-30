KKTC'de açılım süreciyle birlikte Maraş bölgesindeki taşınmaz mallar için başvurular artıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Veçhi, KKTC sınırları içerisinde yer alan ve Ekim 2020'de açılım süreci başlayan Maraş bölgesindeki taşınmaz mallarla ilgili başvuruların arttığını ve başvuru sayısının 410'a ulaştığını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, TMK Başkanı Veçhi, kurumun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TMK'ya kurulduğundan bu yana toplam 6 bin 999 başvuru yapıldığını ve bunların 1301'inin sonuçlandığını belirten Veçhi, komisyonun başvuranlara şu ana kadar mal bedeli karşılığı toplam 325 milyon 416 bin 657 sterlin tazminat kararı aldığını söyledi.

Veçhi, komisyona Maraş ile ilgili başvuruların hep olduğunu ancak açılım sürecinin ardından artış görüldüğünü vurguladı.

Maraş bölgesi için Şubat 2020'de 280 başvuru olduğunu hatırlatan Veçhi, bu sayının Ekim 2020'deki Maraş açılımıyla birlikte 338'e çıktığı ve bu ay sonu itibarıyla 410'a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Veçhi, Maraş ile ilgili başvuruların genelinde iade talep edildiğini belirtti.

"İade için ulusal ve kamu güvenliğini tehlikeye atmayacak, sorunsuz bir mal olması gerekiyor." diyen Veçhi, malı iade edilen kişilerin mallarıyla ilgili KKTC yasaları çerçevesinde her türlü hakkı bulunduğuna da dikkati çekti.

Veçhi, iadeye hak kazanan kişiler arasında KKTC'de ev yaparak yerleşmek isteyenlerin yanı sıra iade edilen malı satmak isteyenlerin de bulunduğunu kaydetti.

İade edilen malına inşaat yapmak ya da satmak isteyen kişilerin toplum içinde herhangi bir kötü muamele ya da ayrımcılığa maruz kaldığı yönünde bir geri dönüş almadıklarını söyledi.

2005'te KKTC'de bulunan mallarla ilgili bir iç hukuku oluşturmak amacıyla kurulan TMK, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul ediliyor.

TMK, 2006'dan bu yana KKTC sınırları içindeki mallarla ilgili iade, tazminat ve takas taleplerini değerlendirip, karara bağlıyor.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivilleştirildi.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrılarını yineliyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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