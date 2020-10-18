KKTC'de açılan 565 sandığa göre Ersin Tatar seçimi önde götürüyor
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KKTC'de açılan 565 sandığa göre Ersin Tatar seçimi önde götürüyor

18.10.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.10.2020 19:06
KKTC'de açılan 565 sandığa göre Ersin Tatar seçimi önde götürüyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 738 sandığın 565'i sayıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 738 sandığın 565'i sayıldı. Başbakan Ersin Tatar'ın seçimi önde götürdüğü öğrenildi.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 738 sandığın 565'i sayıldı. İlk sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar yüzde 51,49 oy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yüzde 48,51 oy aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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