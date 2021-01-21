KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

21.01.2021 18:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:52

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 55,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu arada AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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