KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:52
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 55,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bu arada AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş