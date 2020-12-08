KKTC'de 42'inci hükümet için mutabakat sağlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci kez görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner 42'inci hükümeti kurmak için ortak mutabakat sağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci kez görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner 42'inci hükümeti kurmak için ortak mutabakat sağladı.

KKTC'de koalisyon hükümeti için mutabakat sağlandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner liderliğinde kurulacak 42'inci hükümet koalisyonu UBP, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında olacak. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin protokol KKTC saati ile bugün Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu'nda imzalandı. Protokolü, UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı imzaladı.

UBP Genel Başkan Vekili Saner, kurulacak 42'inci hükümetin başbakanı olarak yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunacak. Hükümetin yarın mecliste güven oyu sonrası göreve başlaması bekleniyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı