KKTC'de 42'inci hükümet için mutabakat sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KKTC'de 42'inci hükümet için mutabakat sağlandı

08.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:52
KKTC'de 42'inci hükümet için mutabakat sağlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci kez görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner 42'inci hükümeti kurmak için ortak mutabakat sağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci kez görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner 42'inci hükümeti kurmak için ortak mutabakat sağladı.

KKTC'de koalisyon hükümeti için mutabakat sağlandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner liderliğinde kurulacak 42'inci hükümet koalisyonu UBP, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında olacak. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin protokol KKTC saati ile bugün Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu'nda imzalandı. Protokolü, UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı imzaladı.

UBP Genel Başkan Vekili Saner, kurulacak 42'inci hükümetin başbakanı olarak yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunacak. Hükümetin yarın mecliste güven oyu sonrası göreve başlaması bekleniyor. - LEFKOŞA

KKTC'de 42'inci hükümet için mutabakat sağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

KKTC'de 3 Milletvekili Partilerinden istifa etti
KKTC'de 3 Milletvekili Partilerinden istifa etti
Şentop: Hükümetin parlamento içi dengelere bağımlı olmasının zararlarını çok gördük
Şentop: Hükümetin parlamento içi dengelere bağımlı olmasının zararlarını çok gördük
Emanetoğlu: 'Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması Karabağ zaferini taçlandıracaktır'
Emanetoğlu: "Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması Karabağ zaferini taçlandıracaktır"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Pınar Altuğ Perihan Savaş Nesrin Cavadzade Aras Bulut İynemli
Spor Mbaye Diagne Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Ankara Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de 42'inci hükümet için mutabakat sağlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 19:00:52. #1.15#
title