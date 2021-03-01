KKTC'de 41 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 41 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 3 bin 457'ye yükseldiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 41 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 3 bin 457'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 133 Kovid-19 testi yapılırken, 38'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı ve 5 kişi taburcu edildi.

KKTC'de 427 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 3 hasta bulunuyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, toplam vaka sayısı 3 bin 457'ye yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde vaka sayıları yeniden 300'ü aştı

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 302 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 38 bin 1 test yapıldığını, 302 vaka tespit edildiğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Rum kesiminde, toplam vaka sayısı 35 bin 9'a yükselirken, virüs sebebiyle 231 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan