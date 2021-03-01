KKTC'de 41 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KKTC'de 41 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

01.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:42
KKTC'de 41 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 41 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 3 bin 457'ye yükseldiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 41 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 3 bin 457'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 133 Kovid-19 testi yapılırken, 38'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı ve 5 kişi taburcu edildi.

KKTC'de 427 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 3 hasta bulunuyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, toplam vaka sayısı 3 bin 457'ye yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde vaka sayıları yeniden 300'ü aştı

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 302 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 38 bin 1 test yapıldığını, 302 vaka tespit edildiğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Rum kesiminde, toplam vaka sayısı 35 bin 9'a yükselirken, virüs sebebiyle 231 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Müslüm Gürses Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de 41 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 21:42:48. #1.15#
title