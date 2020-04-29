KKTC'de 4 Mayıs'tan itibaren bazı iş yerleri açılacak
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KKTC'de 4 Mayıs'tan itibaren bazı iş yerleri açılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4 Mayıs'tan itibaren bazı iş yerlerinin belirli şartlara göre açılmasına kararı verildi.

KKTC'de 4 Mayıs'tan itibaren bazı iş yerleri açılacak
29.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:48

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4 Mayıs'tan itibaren bazı iş yerlerinin belirli şartlara göre açılmasına kararı verildi.

Bakanlar Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, 4 Mayıs itibariyle gündüzleri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kalkacağını, akşam 21.00-06.00 arası uygulanan tam sokağa çıkma yasağının ise 15 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.

Sözcü Özersay, kara, deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşları, eş ve çocuklarının girebileceğine ilişkin kararın da 15 Mayıs'a kadar uzatıldığını söyledi.

Okul, kreş, dershane ve etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi de 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının 4 Mayıs sabah 06: 00'dan itibaren kaldırılacağını ifade eden Özersay, "10 Mayıs'tan sonra sadece pazar günleri, gündüzleri kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sadece market, eczane ve benzinciden mal ve hizmet almak için sokağa çıkılabilecek." dedi.

Toplu etkinlikler 15 Mayıs'a kadar yapılmayacak

Özersay, 4 Mayıs'tan itibaren eczaneler ve bankaların normal çalışma saatlerine döneceğini fakat düğün, sinema, spor müsabakaları ve tüm toplu etkinliklerin 15 Mayıs'a kadar yapılamayacağını bildirdi.

Sözcü, 15 Mayıs'a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyeceğini ifade etti.

Bazı iş yerleri açılacak

Toplu ibadetlerin de ramazan boyunca yapılamayacağını dile getiren Özersay, turizm sektörü, konaklama, otel, casino, eğlence yerleri, spor faaliyetleri yapılan yerler ile berberler, kuaförler, güzellik salonları ve pazar yerlerinin 15 Mayıs'a kadar kapalı olacağını söyledi.

Özersay, yukarıda sayılan sektör ve iş yerleri dışındaki tüm işletmelerin 4 Mayıs'tan itibaren açılabileceğini kaydederek, "Restoranlar, pastaneler, kafeler ve büfeler, Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek, çalışanlarına gerekli testleri yaptırmaları kaydıyla, 11 Mayıs itibariyle paket servis ve yerinden gidip alma hizmetini başlatabilecekler. Yani kısmi bir açılma olacak." diye konuştu.

Öte yandan Özersay, şartlara göre açık ve kapalı olacak yerler ile ilgili kararların revize edilebileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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