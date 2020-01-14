KKTC'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik ekipleri, 16.00 sıralarında, Lefke ilçesine bağlı Yeşilırmak köyü açıklarında, yaşları 20 ila 40 arasında değişen 34 erkek düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyi durdurdu.
Düzensiz göçmenlerin gözaltına alındığı kaydedildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.