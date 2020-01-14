KKTC'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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KKTC'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

14.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:28
KKTC'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

'nde (KKTC) yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik ekipleri, 16.00 sıralarında, Lefke ilçesine bağlı Yeşilırmak köyü açıklarında, yaşları 20 ila 40 arasında değişen 34 erkek düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyi durdurdu.

Düzensiz göçmenlerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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