Son dakika haber | KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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Son dakika haber | KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101'inci yıl dönümü kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101'inci yıl dönümü kutlandı.

Ülke genelindeki kutlamalar, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Bayrak Radyo Televizyonundan (BRT) yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla başladı.

Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin iradesini temsilen, TBMM'nin açışının 101'nci yıl dönümünün bu yıl da büyük heyecanla kutlandığını belirtti.

23 Nisan 1920'de Ankara'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlattığını söyleyen Amcaoğlu, geçen 101 yıllık sürede Türkiye Cumhuriyeti'nin dev bir çınar olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve cumhuriyet fikrinden esinlenen Kıbrıs Türkü de büyük acılar çektiği ulusal direniş ve varoluş mücadelesini, 1983 yılının 15 Kasımında KKTC'nin ilanıyla taçlandırdı. Geleceğin teminatı olan sevgili çocuklarımız, unutmayın ki Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek sizlere duyduğu güveni ifade etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyada çocuklara armağan edilmiş bir ilktir ve tektir." ifadelerini kullandı.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda da tören düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, askeri erken, dernek kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

KKTC'nin diğer bölgelerinde de 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Son dakika haber | KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Son dakika haber | KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Son dakika haber | KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Son dakika haber | KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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