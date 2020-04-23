KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı dolayısıyla saat 21.00'de İstiklal Marşı okundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı dolayısıyla saat 21.00'de İstiklal Marşı okundu.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Başbakanlık çalışanları, Başbakanlık önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Burada kısa konuşma yapan Tatar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle TBMM'nin 100. yılını ve 23 Nisan'ı stadyumlarda, caddelerde ve sokaklarda kutlayamadıklarını ancak İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyleyerek kutladıklarını belirtti.

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan gününü KKTC'de de anavatan Türkiye'de olduğu gibi andık." diyen Tatar, "Bir kez daha çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum ve onlara başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl, Kovid-19 olmadan ve çok daha sağlıklı bir ortamda 23 Nisan'ı anma fırsatı bulacağız." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sebebiyle evlerinden çıkamayan KKTC halkı da saat 21.00'de bayraklarla balkonlara çıkarak, İstiklal Marşı'nı okudu ve alkışlarla 23 Nisan'ı kutladı.

Kaynak: AA