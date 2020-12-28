KKTC'de 21 hemşire Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 3 hemşirede korona virüs tespit edilmesi üzerine, toplam 21 hemşire karantina altına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 3 hemşirede korona virüs tespit edilince hastanedeki toplam 21 hemşire karantinaya alındı. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, devlet televizyonunda canlı yayına bağlanarak, kamu hizmet komisyonunda acil hemşireye ihtiyaç olduğunu Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının Covid-19 mücadelesinde yalnız bırakıldığını söyleyerek, hem toplumun hem de diğer kurumların desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yeniden patlak veren yerel bulaş nedeniyle acil olmayan ameliyatlar dışında tüm ameliyatlar azaltılırken birçok hasta da Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi.

Güney Kıbrıs Rum kesimine yakın 5 sınır Türk köyünde vakalarda artış görülmesi KKTC'de güncel vaka sayısını 198'e çıkartı. KKTC Sağlık Bakanlığı artan korona virüs vakaları nedeni ile vatandaşları alınan tedbirlere ivedilikle uyulmasını istedi. Bugüne kadar toplam bin 492 vaka tespit edilen KKTC'de, korona virüs kaynaklı ölü sayısı 6 oldu.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı