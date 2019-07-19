KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" törenleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen ilk törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, siyasetçiler, askeri erkan, muharip derneklerden temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, sayı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın şehitlik özel defterini imzalamasının ardından sonra erdi.

Lefkoşa'da bir sonraki tören, Kıbrıs Türk halkının özgülük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrinin bulunduğu Anıttepe'deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, bakanlar, milletvekilleri, muharip dernek temsilcileri ve diğer temsilciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Anıt Özel Defteri'ni imzalamasıyla bitti.

Son törende kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anıldı

Başkentteki son tören, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anmak amacıyla Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı'nda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, 2'nci Cumhurbaşkanı Talat, bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Kaya, muharip dernek temsilcileri, öğrenciler ve diğer temsilciler katıldı.

TMT Anıtı'ndaki tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve Akıncı'nın anıt özel defterini imzalamasıyla son buldu.

Kaynak: AA