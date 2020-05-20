- KKTC'de 19 Mayıs coşkusu - KKTC'de 19 Mayıs coşkusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa'da fener alayı düzenlendi.

- KKTC'de 19 Mayıs coşkusu

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa'da fener alayı düzenlendi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kutlamaların iptal edilmesinin ardından başkent Lefkoşa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa'da fener alayı düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Vatandaşlar bayrak ve meşalelerle Meclis önüne yürüyerek 19 Mayıs'ı marşlarla kutladı.

Kaynak: İHA