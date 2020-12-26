KKTC'de 14 şehit daha Muratağa Sandallar Şehitliği'ne defnedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te, EOKA-B terör örgütünün gerçekleştirdiği katliamla ilgili olarak Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Muratağa'da yürüttüğü kazılarda bulunarak kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuk...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te, EOKA-B terör örgütünün gerçekleştirdiği katliamla ilgili olarak Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Muratağa'da yürüttüğü kazılarda bulunarak kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuk için Muratağa Sandallar Şehitliği'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan