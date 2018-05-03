KKTC'de "10. Uluslararası Özel Atletizm Oyunları" Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "10. Uluslararası Özel Atletizm Oyunları" 14 ülkeden ekibin katılımıyla başladı.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın katıldı.

Bakan Özyiğit, törenin açılışında yaptığı konuşmada, esas olanın engellere takılıp kalmamak olduğunu, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin yaşama daha sıkı bağlanabilmeleri için var olan engelleri ortadan kaldırmak arayışı içerisinde olduklarını ifade etti.

Bütçede hane halkı yardım kalemi için 500 bin lira ayrıldığını, bu meblağın özel eğitim gereksinimi duyan bireylerin karşılaştığı bazı engellerin kaldırılması için kullanılacağını ifade eden Özyiğit, bu kalemin Gazimağusa ve Karpaz bölgesinde özel eğitim gereksinimi olan bazı bireylerin ulaşım giderlerinin karşılanması için kullanılmaya başlandığını vurguladı.

Özyiğit, hedeflerinin, bunu daha kapsamlı hale getirmek için en kısa sürede özel eğitim yasasını geçirerek, özel eğitim önündeki engelleri yasal olarak da ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın ise Türkiye'nin engellilere yönelik spor alanında tüm dünyaya örnek olacak konuma geldiğini, ülke genelinde Federasyona üye 500 kulübün bulunduğunu kaydetti.

Aydın, KKTC'den de atletlerin Türkiye'de düzenlenen yarışmalara katılmalarını, başarılı olanların uluslararası organizasyonlarda yarışmasını görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye'de atletizm, masa tenisi, yüzme, futbol, voleybol da dahil pek çok spor dalının engelliler tarafından da yapılabildiğine işaret eden Aydın, Türkiye'de düzenlenecek yarışlara katılacak olan KKTC'deki sporcuların konaklama giderinin Türkiye devleti tarafından karşılanacağını dile getirdi