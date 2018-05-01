KKTC'de 1 Mayıs

Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü birlikte kutladı.

KKTC'den büyük bir grup, Kuğulu Park'ta toplandıktan sonra kortej halinde ara bölgeye yürüdü. Rumlar ise Ledra Palace Kapısı'nın güney tarafında toplanarak Taksim Sahası'na geldi.

Lefkoşa'da ara bölgede bulunan Taksim Sahası'nda Türkler ve Rumlar, örgütlerin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek, Birleşik Kıbrıs Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği şarkılarla birlikte eğlendi.

Burada düzenlenen mitingde yapılan ortak açıklamada, Kıbrıslı Rum ve Türk emekçilerin mücadele ve dayanışmanın artarak devam edeceği belirtilerek, Kıbrıs sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine kaydedildi.

Kıbrıs'ı yeniden birleştirecek bir çözüm için uzlaşı yolunun "görüşmeler" olduğunun vurgulandığı açıklamada, iki lidere de bu konuda adım atılması için çağrısında bulunuldu.