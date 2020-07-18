KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü
18.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:34

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklama göre, Başkan Uluçay, Gafarova ile telefonda görüşerek, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajını iletti.

Uluçay, Kıbrıs Türk halkının Azerbaycan halkının yanında olduğunu, en kısa sürede barış ve istikrarın tesis edilmesi temennisini dile getirdi.

Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediklerini belirten Uluçay, Ermenistan'ın Azerbaycan devlet sınırında yaptığı provokasyonu şiddetle kınadı ve bu adımlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

-Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halkı arasındaki iyi ilişkilerin ileriye taşınması

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü mümkün olan en kısa sürede eski haline getireceğine ve kazanacağına olan güvenini ifade etti.

Gafarova, Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halkı arasındaki dostluk ve iyi ilişkilerin daha da ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Görüşme, Azerbaycan Resmi Devlet Haber Ajansı tarafından da dış basına servis edildi.

Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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