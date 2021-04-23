KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu'ndan, TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan tebriği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla arayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümünü tebrik etti.