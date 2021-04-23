KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu'ndan, TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan tebriği
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu'ndan, TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan tebriği

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu'ndan, TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan tebriği
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla arayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla arayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Meclis Başkanlığından alınan bilgiye göre, Sennaroğlu, telefon görüşmesinde TBMM Başkanı Şentop'a tebriklerini iletti.

Şentop da Sennaroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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