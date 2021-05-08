KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.

Sennaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sennaroğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının son cumasında İsrail güvenlik güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıda ibadetlerini yerine getirmekte olan yüzlerce sivilin hedef alındığı saldırıyı kınıyorum. Saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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