KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.
Sennaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Sennaroğlu, şunları kaydetti:
"Ramazan ayının son cumasında İsrail güvenlik güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıda ibadetlerini yerine getirmekte olan yüzlerce sivilin hedef alındığı saldırıyı kınıyorum. Saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan